Fenerbahçe derbisi fırsatı
TEKNIK direktör Ünal Karaman, Malatyaspor mağlubiyeti ve ardından yaşanan süreçte takımın yıpranmaması için gayret sarf ediyor. 52 yaşındaki hoca, F.Bahçe derbisine büyük bir konsantrasyon ile hazırlanacaklarını belirterek, "Bundan sonra lige dört elle sarılma zamanı. Şu an tek düşüncemiz Fenerbahçe karşılaşması olmalı ve o maça bütün benliğimizle hazırlanmalıyız. Futbolcular da her şeyin bilincinde. Artık herkes daha fazla sorumluluk almalı. Yaşananlara takılıp kalmamalıyız. Yeni sayfa açmak için Fenerbahçe maçı iyi bir fırsat. Bunu değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.
KIRILMA ANI?
BURAK ve Onur krizi, esas gündem olan hoca değişikliğini gölgede bırakırken, yönetim F.Bahçe karşılaşmasını 'kırılma' olarak görüyor. Mücadele öncesi herhangi bir teknik adam değişikliğine gitmeyecek olan bordo-mavililer, Karaman'a "Devam et, arkandayız" mesajı verdi. Fenerbahçe derbisinde olası bir galibiyetle Karaman'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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