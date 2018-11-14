Fenerbahçe derbisi fırsatı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    derbisi fırsatı

    Fenerbahçe derbisi fırsatı

    TEKNIK direktör , Malatyaspor mağlubiyeti ve ardından yaşanan süreçte takımın yıpranmaması için gayret sarf ediyor. 52 yaşındaki hoca, F.Bahçe derbisine büyük bir konsantrasyon ile hazırlanacaklarını belirterek, "Bundan sonra lige dört elle sarılma zamanı. Şu an tek düşüncemiz karşılaşması olmalı ve o maça bütün benliğimizle hazırlanmalıyız. Futbolcular da her şeyin bilincinde. Artık herkes daha fazla sorumluluk almalı. Yaşananlara takılıp kalmamalıyız. Yeni sayfa açmak için Fenerbahçe maçı iyi bir fırsat. Bunu değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

    KIRILMA ANI?
    BURAK ve Onur krizi, esas gündem olan hoca değişikliğini gölgede bırakırken, yönetim F.Bahçe karşılaşmasını 'kırılma' olarak görüyor. Mücadele öncesi herhangi bir teknik adam değişikliğine gitmeyecek olan bordo-mavililer, Karaman'a "Devam et, arkandayız" mesajı verdi. Fenerbahçe derbisinde olası bir galibiyetle Karaman'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

    1. 14.11.2018
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