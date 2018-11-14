Asla ihanet etmem
KOLTUK SEVDASI
ONUR: Herkes susarken 2011'de ben şikeyi haykırdım. Milli Takım'a almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor'a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar. Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü.
2007-08 sezonunda Trabzon'a gelen Onur, 259 maç forma giyen Hüseyin Çimşir'den sonra 250 karşılaşma ile en istikrarlı isim
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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