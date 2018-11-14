Asla ihanet etmem – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Asla ihanet etmem

    Asla ihanet etmem
    BURAK'ın teknik heyet ve taraftarlara yönelik el-kol hareketi yapması , Onur'un ise Malatyaspor maçının 70. dakikasında taraftarlar ile saha içerisinde tartışmasından ötürü bırakıldığı öğrenildi. Bu tartışmanın ardından 'a dönüşte yine taraftarlarla tartışan tecrübeli eldivenin bu hareketlerinin bardağı taşırdığ ifade edildi. Bu arada Onur kadro dışı kalmasıyla ilgili 'e açıklamalarda bulundu. Onur, asla 'a ihanet etmediğini belirterek, "Bu iftarayı bana nasıl atarlar diye 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. maçında sahaya iğne ile çıktım. Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider 'de paramı tıkır tıkır alır yan gelir yatarım. Benim için her şey söylediler. Bir tek 'maç sattı' dememişlerdi artık onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Bu işi güzel şekilde noktalayacağım" diye konuştu.

    KOLTUK SEVDASI
    ONUR: Herkes susarken 2011'de ben şikeyi haykırdım. 'a almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor'a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar. Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü.

    2007-08 sezonunda Trabzon'a gelen Onur, 259 maç forma giyen Hüseyin Çimşir'den sonra 250 karşılaşma ile en istikrarlı isim
    1. 14.11.2018
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