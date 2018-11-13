Umut ve Hüzün – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Umut ve Hüzün

    Umut ve Hüzün

    İlk 8 haftada taraftarını umutlandıran Fırtına, son 4 maçta ise aldığı sonuçlar nedeniyle bu kez hayal kırıklığına neden oldu

    BU sezon ilk 8 haftada taraftarını umutlandıran , son dönemlerde ise çöküşe geçmiş durumda. İlk 8 haftalık bölümde topladığı 13 puanla zirvenin 5 puan gerisinde takibi sürdüren ve taraftarını umutlandıran bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, özellikle son 4 maçta üst üste şok yaşıyor.

    12'NCİ hafta itibariyle topladığı 16 puanla zirvenin 11 puan gerisinde bulunan Trabzonspor'da yeşeren umutlar yerini hayal kırıklığına bıraktı. Teknik direktör konu ile ilgili, "Son haftalar- da gelen sıkıntılı sonuçlar bizde yıkıcı etkiler bıraktı. Kısa zamanda bu durumdan çıkmak istiyoruz ve bunun yolunu bulacağız" dedi.
    1. 13.11.2018
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