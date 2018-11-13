Umut ve Hüzün
İlk 8 haftada taraftarını umutlandıran Fırtına, son 4 maçta ise aldığı sonuçlar nedeniyle bu kez hayal kırıklığına neden oldu
12'NCİ hafta itibariyle topladığı 16 puanla zirvenin 11 puan gerisinde bulunan Trabzonspor'da yeşeren umutlar yerini hayal kırıklığına bıraktı. Teknik direktör Ünal Karaman konu ile ilgili, "Son haftalar- da gelen sıkıntılı sonuçlar bizde yıkıcı etkiler bıraktı. Kısa zamanda bu durumdan çıkmak istiyoruz ve bunun yolunu bulacağız" dedi.
- 13.11.2018
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Lidere gözdağı!
Toplam 1
Yorum
sinan tuzcuoglu sayin baskan Riza hoca bosta kaldi Rizespor onunla buyuk basarilar yasadi lutfen riza hocayi getirin takimin basina rize saha kalksin
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal Pepe,Qaresma,Atiba,Adriano,Tolga yaşlandı gitmeli.Love,Pektemek,Larin,Roco yetersiz gitmeli,Vida,Karius vasat tutmadı gitmeli.yeni kan şart.
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 2
Yorum
eray karius gökhan pepe fatih caner medel güven dorukhan babel q7 pektemek ilk 11 yeter artık ya gençler kadroya
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