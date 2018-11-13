Trabzonspor'da deprem! – Fotomaç – 13 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da deprem!

    Trabzonspor'da deprem!

    ve bırakıldı

    'da Evkur deplasmanında alınan 5-0'lık yenilgi sonrası yönetim kurulu takım içerisindeki huzursuzlukların tespiti ve kötü sonuçla ilgili dün toplantı yaptı. Bu konuda , kendisinden istenen raporu dün yöne tim kuruluna teslim etti. Yönetim de bu doğrul- tuda saat 18.00'de olağanüstü toplantı yaptı. Özellikle durumları tartışılan Burak ve Onur ile ilgili konuyu görüşen Trabzonspor yönetimi, oy birliğiyle iki futbolcunun süresiz bırakılmasını kararlaştırdı.

    AYRICA Onur'dan takım kaptanlığının alınması ve tüm A takıma 100'er bin TL ceza verilmesi kararı alındı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, konu ile ilgili, "Yönetim kurulunda tüm detayları ile olayları görüştük ve kararımızı verdik. Hiç kimse Trabzonspor'un üzerinde değildir. Bu takımda kim varsa kurallara uymak ve başarı için çalışmak zorundadır. Takım için gerekeni yaptık" dedi. Burak ile Onur artık takımdan ayrı kendilerine verilen program doğrultu- sunda idmana çıkacak.

    BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörü Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda 'ın menajerini acil olarak toplantıya çağırdı. 'da menajer ile görüşen Ağaoğlu, 33 yaşındaki yıldızın satılması yönünde talimat verdi. Gelen teklifler değerlendirilecek.

    HER şey teknik direktör Ünal Karaman ile taraftarlar arasında geçen, "Hocam takımı sabote eden futbolcular var" sözleriyle başladı. Taraftarın bu tepkisine Karaman, "Gereğini yapacağız" sözleriyle karşılık vermişti. 52 yaşındaki hocanın bu yönde bir rapor sunduğu ve bu nedenle kadro dışıların geldiği belirtiliyor

    1. 13.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN