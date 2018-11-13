Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti
TFF'den yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor ile Bursaspor'un ise saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın hakaret, Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.
İstanbulsporlu futbolcu Ali Dere'nin, gördüğü kırmızı karttan dolayı kural dışı hareketi nedeniyle disipline yollandığı aktarıldı.
Tetiş Yapı Elazığspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
- 13.11.2018 16:34
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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