Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ye sevk edildi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, , ve 'u sevk etti

    'den yapılan açıklamada Süper Lig kulüplerinden 'un çirkin ve kötü tezahürat, ile 'un ise saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

    1. Lig temsilcilerinden 'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın hakaret, 'un teknik direktörü 'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'ye gönderildiği kaydedildi.

    İstanbulsporlu futbolcu Ali Dere'nin, gördüğü kırmızı karttan dolayı kural dışı hareketi nedeniyle disipline yollandığı aktarıldı.

    Tetiş Yapı Elazığspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'ye sevk edildiği belirtildi.

    1. 13.11.2018 16:34
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