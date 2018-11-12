Trabzonspor'da flaş karar! İki yıldız kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak süresiz kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.
Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:
- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,
- Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına,
- Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur."
- 12.11.2018 20:43
- Güncelleme: 12.11.2018 21:20
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Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
Trabzonspor'da flaş karar! İki yıldız kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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