Trabzonspor'da flaş karar! İki yıldız kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da flaş karar! İki yıldız bırakıldı

    Trabzonspor'da flaş karar! İki yıldız kadro dışı bırakıldı

    'da ve süresiz bırakıldı

    'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep , ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.

    Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

    - Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak bırakılmasına,

    - Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına,

    - Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

    Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur."

    1. 12.11.2018 20:43
    2. Güncelleme: 12.11.2018 21:20
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