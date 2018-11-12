Neşter vurulabilir!
Bugün toplantı yapacak olan yönetim, teknik direktör Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda radikal kararlar verebilir
KARAMAN'DAN RAPOR İSTENDİ
Ancak bu süreçte disiplinsiz hareketler sergileyen kişilerin cezalandırılması konusunda karar kaldı. Yönetim kurulu üst üste alınan 3 beraberlik ve son Malatyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ünal Karaman'dan rapor istedi. Karaman'ın yönetime bugün sunacağı raporda puan kayıplarıyla ilgili detaylı bilgiler vermesi beklenirken, esas olarak takım içerisindeki disiplinsizlikler konusuna vurgu yapması bekleniyor. Yönetimin Karaman'ın raporu doğrultusunda bazı oyuncularla ilgili radikal kararlar alacağı öğrenildi.
BÜYÜK SÖZ SÖYLEME
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, "Biz 5, 6 ve 7 yiyen takımlardan bugünlere geldik" diyerek alınan ağır yenilgilere gönderme yapmış ve bu durumun utanç verici olduğunu belirtilmişti. İşte Ağaoğlu'nun bu demeci vermesinin üzerinden birkaç gün geçmeden Trabzon ne yazık ki 5-0 gibi yeni bir tarihi yenilgi alırken, taraftarlar bunun üzerine "Büyük lokma ye, büyük konuşma" diyerek Ağaoğlu'na aynı ağır acıyı yaşattığı için tepki gösterdi.
KUCKA YOLCU
Yıllık garanti 2 milyon 250 bin euro alan Kucka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi Al Sadd, 31 yaşındaki Slovak yıldızı sezon başı istemiş ama Ünal Karaman onay vermediği için transfer olmamıştı. Karaman, kalmasını istediği tecrübeli oyuncuyu 12 haftada 2 kez 11'de oynattı. Yönetimin, Kucka'nın menajerine devre arası için 'Takım bul' dediği belirtiliyor.
OCAKTA AYRILACAK
Takımda kangren haline dönüşen Burak Yılmaz konusuna yönetim son noktayı koymak istiyor. Kulislerde dilden dile dolaşan iddiaya göre, 33 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında yollar ayrılabilir. Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para alacak.
- 12.11.2018
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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