Neşter vurulabilir! – Fotomaç – 12 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Neşter vurulabilir!

    Neşter vurulabilir!

    Bugün toplantı yapacak olan yönetim, teknik direktör ’ın raporu doğrultusunda radikal kararlar verebilir

    5-0'lık yenilgisi sonrası 'da kazan kaynıyor. maçında oyundan alındıktan sonra teknik heyet ve taraftarlara el-kol hareketi yapan 'a hafta içerisinde 500 bin TL para cezası verilmiş ve Malatya karşılaşması kadrosuna da alınmamıştı. Ağır yenilgi sonrası Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar ile kaptan Onur birbirine girmişti. Bu olaylar sonrası yönetim bugün toplanacak ve radikal kararlar alacak. İstanbul'da mini bir zirve gerçekleştiren yönetim kurulu, kulübün özellikle ekonomik olarak zarara uğramaması için temkinli adımlar atılması konusunda hemfikir oldu.

    KARAMAN'DAN RAPOR İSTENDİ

    Ancak bu süreçte disiplinsiz hareketler sergileyen kişilerin cezalandırılması konusunda karar kaldı. Yönetim kurulu üst üste alınan 3 beraberlik ve son Malatyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör 'dan rapor istedi. Karaman'ın yönetime bugün sunacağı raporda puan kayıplarıyla ilgili detaylı bilgiler vermesi beklenirken, esas olarak takım içerisindeki disiplinsizlikler konusuna vurgu yapması bekleniyor. Yönetimin Karaman'ın raporu doğrultusunda bazı oyuncularla ilgili radikal kararlar alacağı öğrenildi.

    BÜYÜK SÖZ SÖYLEME

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, "Biz 5, 6 ve 7 yiyen takımlardan bugünlere geldik" diyerek alınan ağır yenilgilere gönderme yapmış ve bu durumun utanç verici olduğunu belirtilmişti. İşte Ağaoğlu'nun bu demeci vermesinin üzerinden birkaç gün geçmeden Trabzon ne yazık ki 5-0 gibi yeni bir tarihi yenilgi alırken, taraftarlar bunun üzerine "Büyük lokma ye, büyük konuşma" diyerek Ağaoğlu'na aynı ağır acıyı yaşattığı için tepki gösterdi.


    KUCKA YOLCU

    Yıllık garanti 2 milyon 250 bin euro alan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi , 31 yaşındaki Slovak yıldızı sezon başı istemiş ama onay vermediği için transfer olmamıştı. Karaman, kalmasını istediği tecrübeli oyuncuyu 12 haftada 2 kez 11'de oynattı. Yönetimin, 'nın menajerine devre arası için 'Takım bul' dediği belirtiliyor.


    OCAKTA AYRILACAK

    Takımda kangren haline dönüşen konusuna yönetim son noktayı koymak istiyor. Kulislerde dilden dile dolaşan iddiaya göre, 33 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında yollar ayrılabilir. 'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para alacak.
    1. 12.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neşter vurulabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN