Milli aradan sonra hazır
Sakatlıkları bulunan Yusuf, Mustafa ve Kamil Ahmet milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından sahalara dönecek.
AMAN DİKKAT!
Fırtına, son 4 haftada kaybettiği 9 puan ile bir anda alt sıralara doğru inerken, gelecek haftalar daha zor günlere gebe. Bordo-mavililer milli aradan sonra sahasında F.Bahçe ile kritik dersiye çıkarken, ardından art arda Kayserispor (D), Konya, Beşiktaş (D) ve Rizespor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacak. Trabzonspor'un kalan son 5 maçta alacağı sonuçlar hem üst için hem de alt sıralar için çok ama çok önemli.
KARİYERİMİN EN KÖTÜSÜ
Karadeniz ekibinin tecrübeli sağ bek oyuncusu Pereira 5-0'lık Malatyaspor yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kariyerinin en ağır yenilgisinin olduğunu söyledi. Pereira yaptığı paylaşımda "Kariyerimin en kötü yenilgilerinden biriydi. Bir şey düzgün çalışmıyor ve ne olduğundan emin değiliz... Başımızı yukarı kaldırmanın zamanı artık" diye konuştu.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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