Milli aradan sonra hazır – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Milli aradan sonra hazır

    Milli aradan sonra hazır

    Sakatlıkları bulunan Yusuf, Mustafa ve Kamil Ahmet milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından sahalara dönecek.

    Üç oyuncunun da sakatlığının önemli oranda geçtiği ve hafta içerisinde yapılacak program sayesinde takım arkadaşları ile birlikte antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.

    AMAN DİKKAT!

    Fırtına, son 4 haftada kaybettiği 9 puan ile bir anda alt sıralara doğru inerken, gelecek haftalar daha zor günlere gebe. Bordo-mavililer milli aradan sonra sahasında F.Bahçe ile kritik dersiye çıkarken, ardından art arda (D), Konya, (D) ve Rizespor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacak. 'un kalan son 5 maçta alacağı sonuçlar hem üst için hem de alt sıralar için çok ama çok önemli.

    KARİYERİMİN EN KÖTÜSÜ

    ekibinin tecrübeli sağ bek oyuncusu 5-0'lık Malatyaspor yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kariyerinin en ağır yenilgisinin olduğunu söyledi. yaptığı paylaşımda "Kariyerimin en kötü yenilgilerinden biriydi. Bir şey düzgün çalışmıyor ve ne olduğundan emin değiliz... Başımızı yukarı kaldırmanın zamanı artık" diye konuştu.
    1. 12.11.2018
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