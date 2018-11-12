Kucka yolcu
- 12.11.2018
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bence en az 10 milyon taraftarın istemediği yönetim neden hala göreve dört elle kalma çabası anlaşılır gibi değil
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Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Toplam 2
Yorum
joker62 Yetenekli ama oynamıyor.Oynuyormuş gibi görünüyor.
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Neşter vurulabilir!
Toplam 2
Yorum
tokatlı Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para
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