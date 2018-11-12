Kucka yolcu – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    yolcu

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> yolcu
    Yıllık garanti 2 milyon 250 bin euro alan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ekibi , 31 yaşındaki Slovak yıldızı sezon başı istemiş ama olmamıştı. Karaman, kalmasını istediği tecrübeli oyuncuyu 12 haftada 2 kez 11'de oynattı. Yönetimin, 'nın menajerine devre arası için 'Takım bul' dediği belirtiliyor.
    1. 12.11.2018
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