Büyük söz söyleme

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, "Biz 5, 6 ve 7 yiyen takımlardan bugünlere geldik" diyerek alınan ağır yenilgilere gönderme yapmış ve bu durumun utanç verici olduğunu belirtilmişti. İşte Ağaoğlu'nun bu demeci vermesinin üzerinden birkaç gün geçmeden Trabzon ne yazık ki 5-0 gibi yeni bir tarihi yenilgi alırken, taraftarlar bunun üzerine "Büyük lokma ye, büyük konuşma" diyerek Ağaoğlu'na aynı ağır acıyı yaşattığı için tepki gösterdi