Büyük söz söyleme
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, "Biz 5, 6 ve 7 yiyen takımlardan bugünlere geldik" diyerek alınan ağır yenilgilere gönderme yapmış ve bu durumun utanç verici olduğunu belirtilmişti. İşte Ağaoğlu'nun bu demeci vermesinin üzerinden birkaç gün geçmeden Trabzon ne yazık ki 5-0 gibi yeni bir tarihi yenilgi alırken, taraftarlar bunun üzerine "Büyük lokma ye, büyük konuşma" diyerek Ağaoğlu'na aynı ağır acıyı yaşattığı için tepki gösterdi
- 12.11.2018 11:11
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bence en az 10 milyon taraftarın istemediği yönetim neden hala göreve dört elle kalma çabası anlaşılır gibi değil
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Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Toplam 2
Yorum
joker62 Yetenekli ama oynamıyor.Oynuyormuş gibi görünüyor.
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Neşter vurulabilir!
Toplam 2
Yorum
tokatlı Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para
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