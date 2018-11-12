Büyük söz söyleme – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Büyük söz söyleme

    Büyük söz söyleme

    Başkan Ahmet , Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, "Biz 5, 6 ve 7 yiyen takımlardan bugünlere geldik" diyerek alınan ağır yenilgilere gönderme yapmış ve bu durumun utanç verici olduğunu belirtilmişti. İşte Ağaoğlu'nun bu demeci vermesinin üzerinden birkaç gün geçmeden ne yazık ki 5-0 gibi yeni bir tarihi yenilgi alırken, taraftarlar bunun üzerine "Büyük lokma ye, büyük konuşma" diyerek Ağaoğlu'na aynı ağır acıyı yaşattığı için tepki gösterdi

    1. 12.11.2018 11:11
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