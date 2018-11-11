Yüzde 44’te kaldı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Yüzde 44’te kaldı

    Yüzde 44’te kaldı

    Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, ’de 18 maça çıktı. 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 6 mağlubiyet yaşadı.

    Ağaoğlu, dönemindeki maçlarda bordo-mavililer yüzde 44'lük puan ortalaması yakalayarak, arzuladığı noktaya gelemedi.
    1. 11.11.2018
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