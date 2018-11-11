Üç gün izin – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Üç gün izin

    Üç gün izin

    Lige verilecek milli ara nedeniyle Trabzonsporlu futbolcular Malatyaspor maçının ardından 3 günlük izine çıktı.

    Bordo- mavililer salı günü 'nde toplanarak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
    1. 11.11.2018
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