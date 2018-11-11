Şehitlerimiz için mesaj – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Şehitlerimiz için mesaj

    Şehitlerimiz için mesaj

    Bordo-mavililer, şehitlerimiz ve yaralılarımız için mesaj yayınladı.

    Resmi siteden, "'de patlama sonucu şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
    1. 11.11.2018
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