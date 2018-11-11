Dış sahada büyük kayıp – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Dış sahada büyük kayıp

    Dış sahada büyük kayıp

    Fırtına, ilk 12 haftada deplasmanda 5 puan topladı.

    Bordo-mavililer, dış sahada 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez yenilerek 5 puan topladı, 13 puan kaybetti. 'e 2-0, Alanya'ya 1-0, Malatya'ya 5-0 yenilen ekibi, A.Gücü ile 2-2, Antalya ile 1-1 berabere kaldı, tek galibiyetini Akhisar'da 3-1'lik sonuçla aldı.

    12 MAÇTA TAM 18 GOL YEDİ

    Bu sezon 12 maçta görev alan kaleci Onur, sadece 2 maçta kalesini kapayabildi. Kaptan, sadece 4-0 kazandıkları G.Saray ile 0-0 sonuçlanan Erzurum maçlarını gol yemeden tamamladı. Kalesinde 18 gol gören Onur, en çok gol yiyen kaleciler arasında yer aldı.
    1. 11.11.2018
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