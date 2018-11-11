20 puan yitirdi – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    20 puan yitirdi

    20 puan yitirdi

    ekibi ilk 12 haftada kayıpları kazançlarından daha fazla oldu.

    Bordo-mavililer, 36 puanın dağıldığı 12 haftada 16 puan toplarken; 20 puan yitirdi. , 12 maçın 8'inde sahadan puan kaybı ile ayrıldı.
    1. 11.11.2018
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