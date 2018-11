Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, 52 yılık tarihinde lig, kupa ve Avrupa maçları da dahil 7'nci kez rakipleri karşısından 5 ve üzeri farkla mağlup ayrıldı.



İlk olarak 1966-67 sezonunda liglerde mücadele etmeye başlayan ve 1974-75 sezonundan bugüne de aralıksız olarak Türkiye'nin en üst ligi olan şu an ki adıyla Süper Lig'de yer alan Trabzonspor, 2018-19 sezonunun 12'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında tarihi bir yenilgi aldı. Rakibine 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan bordo-mavililer, lig, kupa ve Avrupa maçları da dahil tarihinde 7'nci kez bir maçı 5 ve üzeri farkla kaybetti.



İLK OLARAK 1990-91 SEZONUNDA BARCELONA'YA

52 yıllık tarihinde ilk kez 1990-91 sezonunda evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kupa Galipleri Kupası mücadelesinde Barcelona'ya 7-2 mağlup olarak bir maçtan 5 ve üzeri farkla mağlup ayrılan Trabzonspor, daha sonra 1993-94 sezonunda ligde Beşiktaş karşısında 7-1, 2001-02 sezonunda ligde Beşiktaş karşısında 5-0, 2015-16 sezonunda ligde Antalyaspor karşısında 7-0, Kasımpaşa karşısında 6-0 ve 2017-18 sezonunda ligde Akhisarspor karşısında 6-1'lik yenilgi alarak rakipleri karşısından ağır mağlubiyetle ayrılmıştı.



ONUR 12 LİG MAÇININ 2'SİNDE KALESİNİ GOLE KAPATABİLDİ

Bu arada Trabzonspor'da ligde geride kalan 12 maçta da görev alan kaleci Onur Recep Kıvrak, bu maçların sadece 2'sinde kalesini gole kapayabildi. Bordo-mavililerin kaptanı Onur, bu sezon sadece 4-0 kazandıkları Galatasaray ile 0-0 eşitlikle sonuçlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını gol yemeden tamamladı. 12 maçlık periyotta kalesinde 18 gol gören Onur, bu sezon en çok gol yiyen kaleciler arasında yer aldı.



YEREL GAZETELERDEN 5-0'LIK MAĞLUBİYETE SERT TEPKİ

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 5-0'lık farklı mağlubiyete sert tepki gösterdi. Bazı gazeteler rezalet, bazı gazeteler ise sabotaj yorumlarını yaptı.



Günebakış gazetesi, "Rezalet", "Yoktan yere Burak krizini yaratıp Trabzon'a Malatya'da hezimet yaşattılar" ifadelerini kullandı. Taka gazetesi, "Utancın ötesinde", "Efsanenin mirasını yediniz bitirdiniz!", "Trabzonspor'un dün akşam Yeni Malatyaspor karşısındaki yenilgisi sabotajdan başka bir şey değildir" yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Bu takımda çete var", "Malatya'da 5 golle sarsıldık, tarihi farkla yıkıldık" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta gazetesi, "Artık bıçak kemiğe dayandı, Malatya'daki rezalet bardağı taşırdı", "Kim formanın hakkını vermiyorsa, şehrin kaderiyle oynuyorsa, rezilliği yaşatıyorsa, taraftara cefa çektiriyorsa, ihanet içerisinde yer alıyorsa defolsun gitsin" ifadelerine yer verdi. Karadeniz gazetesi, "Ayıp be utanın", "Tarih sizi 'ruhsuzlar' diye yazacak" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.



3 GÜN İZİN

Bu arada 12'nci hafta müsabakalarının ardından lige verilecek milli ara nedeniyle Trabzonsporlu futbolcular da Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3 günlük izine çıktı. Bordo-mavililer Salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.