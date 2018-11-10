Ocak planı
Rodallega, M.Akbaş ve Kamil ile sözleşme imzalanacak. Stoper için Sadık ve İnterli Ranocchia listede. Orta saha için A.Gücü’nden Bifouma öne çıkan isimlerden
CONSTANT KAYIP
İbrahım Hacıosmanoğlu döneminde Milan'dan transfer edilen Constant, bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra istikrar sağlayamadı. 2.5 milyon euro bedelle Türkiye'ye gelen Gineli oyuncu, Trabzonspor'da 33 karşılaşmaya çıkıp 2 gol 3 asistlik performans sergilemiş, ardından Bologna gtimişti. Burada 7, Sion'da 22 maçta oynayan 31 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra as takımlarla yalnızca 29 maçta forma giyebildi.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Ocak planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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