Ocak planı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Ocak planı

    Ocak planı

    , M.Akbaş ve Kamil ile sözleşme imzalanacak. Stoper için Sadık ve İnterli Ranocchia listede. Orta saha için A.Gücü’nden öne çıkan isimlerden

    Karadeniz ekibinde devre arası planı büyük ölçüde şekillendi. Sezon başında bütcesine uygun transferler yapan bordo-mavililer devre arası da ekonomik şartlarına göre hareket edecek. Bordo-mavililer devre arası transferde önceliğini sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculara verecek. bu doğrultuda ilk olarak , Kamil Ahmet ve ile görüşerek sözleşmelerini uzatma yolunu deneyecek. Bordo-mavililer bu üç isimin sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmak istiyor. Bordomavililer iç transferi tamamladıktan sonra dış transfere yönelecek. Bu doğrultuda en az iki oyuncu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, stoper ve orta sahada özellikle ofansif kanat oyuncu transfer etmek amacında. Stoper için Malatya'dan Sadık ile İnter'den Ranocchia'nın listede olduğu belirtildi. Bordo-mavililer, orta saha için A.Gücü'nün Kongolu siyahi yıldızı 'yı listesine aldığı, bunun dışında yurt dışında maliyeti uygun isimlerin de takip edildiği belirtildi.

    CONSTANT KAYIP

    İbrahım Hacıosmanoğlu döneminde Milan'dan transfer edilen Constant, bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra istikrar sağlayamadı. 2.5 milyon euro bedelle Türkiye'ye gelen Gineli oyuncu, Trabzonspor'da 33 karşılaşmaya çıkıp 2 gol 3 asistlik performans sergilemiş, ardından Bologna gtimişti. Burada 7, Sion'da 22 maçta oynayan 31 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra as takımlarla yalnızca 29 maçta forma giyebildi.
    1. 10.11.2018
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