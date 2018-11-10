Kapkara bir gece

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, dün Yeni Malatyaspor karşısında büyük şok yaşadı: 5-0. Karşılaşmaya hızlı başlayan Karadeniz ekibi, eline geçirdiği net fırsatları değerlendiremedi. İlk 35 dakikada sahanın mutlak hakimi olan Fırtına, özellikle 23'te Rodallega ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Ardından ise işler tamamen tersine döndü.



FARNOLLE GEÇİLMEZ!



35. dakikada Guilherme, 37'de de Aleksic ile skor bir anda 2-0 oldu. 40'ta önce Sosa 25 metreden vurdu, dönen topu Rodallega kaleye yolladı, ikisini de kaleci Farnolle önledi. Bir dakika sonra Novak'ın vuruşunu yine Farnolle çıkardı. İkinci yarıda Guilherme, Aleksic ve Boutaib'in sayıları ile fark geldi. 2 gol ve 2 asistle oynayan Guilherme gecenin yıldızı oldu. Dün akşam 6 net kurtarış yapan Farnolle de kahramanlaştı

"KABUL EDEMEM!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ağır yenilginin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Hiç hak etmediğimiz, beklemediğimiz bir yenilgi oldu. Bu sonucu tabii ki kabul etmek imkansız. Maça iyi başladık ve gol fırsatları da yakaladık ama maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.

DÖKÜLDÜLER!



Bordo-mavili ekip dün Malatya karşısında tarihin en ağır yenilgilerinden birini alırken, özellikle savunma hattı tel tel döküldü. Onazi, Hosseini, Toure hataları ile gol yenmesine neden oldu. Kaleci Onur Kıvrak özellikle ilk golde gereksiz yere ileri çıktı, serbest vuruş golünde de zamanlama hatası yaptı. Taraftar, Onur'u tepti gösterdi.