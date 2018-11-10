Her şey şehitler için!
Trabzonspor Kulübü, şehit aileleri yararına düzenlenen “Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası” öncesinde eski futbolcuları, sinema sanatçılarını ve şehit ailelerini ağırladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen programda asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları, üyeler, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman, futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, eski futbolculardan Hakan Ünsal, Rüştü Reçber, Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Volkan Arslan, sinema sanatçısı Çetin Altay ve Ruhi Sarı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile şehit ailelerinin bir araya geldiği ifade edildi. Açıklamada, şehit ailelerinin teknik direktör Karaman ve futbolcularla bir süre sohbet ettiği kaydedildi.
- 10.11.2018
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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