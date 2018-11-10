Her şey şehitler için! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Her şey şehitler için!

    Her şey şehitler için!

    Kulübü, şehit aileleri yararına düzenlenen “Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası” öncesinde eski futbolcuları, sinema sanatçılarını ve şehit ailelerini ağırladı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'nde düzenlenen programda asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları, üyeler, futbol takımının teknik direktörü , futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürü , yönetim danışmanı Denizci, 'un eski futbolcusu ve teknik direktörü , eski futbolculardan , , Emre Aşık, , , Volkan Arslan, sinema sanatçısı Çetin Altay ve Ruhi Sarı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile şehit ailelerinin bir araya geldiği ifade edildi. Açıklamada, şehit ailelerinin teknik direktör Karaman ve futbolcularla bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

    1. 10.11.2018
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