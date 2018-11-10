Aydın'dan mesaj
Kulübün eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın’dan mesaj var.
Daha önce 2 dönem yöneticilik yapan Aydın, 3. kez göreve gelip gelmeyeceği ile ilgili "Eğer fark yaratabileceğimi düşündüğüm bir ekip olursa… Eskiden ekibin bu kadar önemli olduğunu düşünmezdim, şimdi ise acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Trabzonspor kartı olsun diye yönetime giren adamlar gördüm. O yüzden doğru bir ekip olursa kendi katkımı sunabileceğim bir ortam bulunacağımı düşünürsem olabilir. Aksi halde olmaz" dedi.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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