Daha önce 2 dönem yöneticilik yapan Aydın, 3. kez göreve gelip gelmeyeceği ile ilgili "Eğer fark yaratabileceğimi düşündüğüm bir ekip olursa… Eskiden ekibin bu kadar önemli olduğunu düşünmezdim, şimdi ise acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Trabzonspor kartı olsun diye yönetime giren adamlar gördüm. O yüzden doğru bir ekip olursa kendi katkımı sunabileceğim bir ortam bulunacağımı düşünürsem olabilir. Aksi halde olmaz" dedi.