Aydın'dan mesaj – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Aydın'dan mesaj

    Aydın'dan mesaj

    Kulübün eski başkan yardımcısı ’dan mesaj var.

    Daha önce 2 dönem yöneticilik yapan Aydın, 3. kez göreve gelip gelmeyeceği ile ilgili "Eğer fark yaratabileceğimi düşündüğüm bir ekip olursa… Eskiden ekibin bu kadar önemli olduğunu düşünmezdim, şimdi ise acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece kartı olsun diye yönetime giren adamlar gördüm. O yüzden doğru bir ekip olursa kendi katkımı sunabileceğim bir ortam bulunacağımı düşünürsem olabilir. Aksi halde olmaz" dedi.

    1. 10.11.2018
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