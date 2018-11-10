En son 10 Şubat 2018'de G.Birliği ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 12 karşılaşmada 21 gol yedi. Bu istatistik Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık seriden sonra en kötü istatistik oldu.



ÖZÜR DİLERİZ



MALATYASPOR karşısında ağır bir yenilgi alan Trabzonsporlu futbolcular, bitiş düdüğünün ardından tribünlere gittiler. Misafir takım taraftarının bulunduğu alana yönelen futbolcular, skor için özür dilediler ve üzgün şekilde soyunma odasına gittiler.



SÜRPRİZ YOK



TRABZON Teknik Direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor maçında sürpriz yapmadı. Sakat Yusuf, Kamil ve Mustafa ile Burak yoktu. Mini bir revizyona giden Karaman, Rodallega'yı tek forvet oynattı, arkasında Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Olcay'ı görevlendirdi.