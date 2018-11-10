21 gol yedi – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    21 gol yedi

    21 gol yedi

    Fırtına, ’de deplasmanda 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

    En son 10 Şubat 2018'de G.Birliği ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 12 karşılaşmada 21 gol yedi. Bu istatistik Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık seriden sonra en kötü istatistik oldu.


    ÖZÜR DİLERİZ

    karşısında ağır bir yenilgi alan Trabzonsporlu futbolcular, bitiş düdüğünün ardından tribünlere gittiler. Misafir takım taraftarının bulunduğu alana yönelen futbolcular, skor için özür dilediler ve üzgün şekilde soyunma odasına gittiler.


    SÜRPRİZ YOK

    Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçında sürpriz yapmadı. Sakat Yusuf, Kamil ve Mustafa ile Burak yoktu. Mini bir revizyona giden Karaman, Rodallega'yı tek forvet oynattı, arkasında Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Olcay'ı görevlendirdi.

    1. 10.11.2018
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