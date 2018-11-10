21 gol yedi
Fırtına, Süper Lig’de deplasmanda 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
En son 10 Şubat 2018'de G.Birliği ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 12 karşılaşmada 21 gol yedi. Bu istatistik Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık seriden sonra en kötü istatistik oldu.
ÖZÜR DİLERİZ
MALATYASPOR karşısında ağır bir yenilgi alan Trabzonsporlu futbolcular, bitiş düdüğünün ardından tribünlere gittiler. Misafir takım taraftarının bulunduğu alana yönelen futbolcular, skor için özür dilediler ve üzgün şekilde soyunma odasına gittiler.
SÜRPRİZ YOK
TRABZON Teknik Direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor maçında sürpriz yapmadı. Sakat Yusuf, Kamil ve Mustafa ile Burak yoktu. Mini bir revizyona giden Karaman, Rodallega'yı tek forvet oynattı, arkasında Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Olcay'ı görevlendirdi.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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