Ünal Karaman'dan mağlubiyet yorumu – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'dan mağlubiyet yorumu

    Ünal Karaman'dan mağlubiyet yorumu

    Teknik Direktörü , Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında deplasmanda aldıkları 5-0 yenilgiden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

    Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ancak futbolcularının ümit veren bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

    İkinci yarıya maçı çevirebilme umuduyla çıktıklarını belirten Karaman, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz iki gol, bizi oyun olarak da moral olarak da geriye itti. Tabii ki kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet futbolun, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil, onun için çok üzgünüm. Camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler." şeklinde konuştu.

    1. 9.11.2018 22:41
    2. Güncelleme: 10.11.2018 00:17
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