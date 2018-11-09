Kardeşler yönetecek
Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasının hakemleri açıklandı.
Trabzonspor'un bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler, Karadeniz ekibinin en son geçen yıl Çorum Bld'yi 6-0 yendiği kupa karşılaşmasını yönetmişti.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
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Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
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Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
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Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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