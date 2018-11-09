Kardeşler yönetecek – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Kardeşler yönetecek

    Kardeşler yönetecek

    ’in 12’nci haftasının hakemleri açıklandı.

    'un bugün deplasmanda Evkur ile yapacağı maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler, Karadeniz ekibinin en son geçen yıl Çorum Bld'yi 6-0 yendiği kupa karşılaşmasını yönetmişti.

    1. 9.11.2018
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