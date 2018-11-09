Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, bugün Yeni Malatyaspor karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Ligin 7 ve 8'inci haftasında aldığı galibiyetlerle zirve için umutlanan ancak daha sonra çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Fırtına'da bugün tek hedef 3 puan. Özellikle son iki haftada alınan beraberliklerin ardından eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Karaman, milli maç arasına moralli girmek için Malatya deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini belirtti.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

52 yaşındaki hoca, "Bu maça sadece kazanılması gereken bir karşılaşma gözüyle bakmıyoruz" dedi. Bordo-mavili hoca şöyle devam etti: "Hem bir telafi hem de moral olarak bize çok önemli kazanımlar yapabilecek bir karşılaşma. Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum ve iyi bir sonuçla döneceğiz. Trabzonspor yapı olarak kendisini bulması gereken bir dönemden geçiyor. Bu süreç içinde de bizim görevimiz tüm takımın performansını üst seviyeye çıkarmak ve zirveye tutunmak. Bunun için ekip olarak yoğun bir özveri içerisindeyiz."

BURAK EVDE KALDI

Karadeniz ekibinde Malatya maçının kadrosunda 4 futbolcu yer almıyor. Sakatlıkları olan Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı, riske edilmeyen Kamil Ahmet ve Bursaspor maçında çıkarken taraftar ile teknik heyete el-kol hareketi yapan, ardından da 500 bin TL ceza kesilen Burak Yılmaz kafilede yer almadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. 52 yaşındaki hocanın kadroda tek değişikliğe giderek Burak'ın yerine Nwakaeme'ye görev vermesi bekleniyor.

GOLÜMÜ ATARIM

Ligdeki son 5 maçta Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega'yı birlikte görevlendiren Ünal Karaman bu kez tek forvete dönecek. Burak'ın yokluğunda ligde 6 kez fileleri sarsan 33 yaşındaki forvet ile hafta içinde yapılan çalışmalarda özel ilgilenen 52 yaşındaki hoca, golcü oyuncuya çok güveniyor. Kolombiyalı yıldız da kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Bursaspor maçında attığım gol bana moral oldu ancak 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrılmak bizi sarstı. Şimdi Malatyaspor karşısında bize yakışan bir futbol ortaya koyup beraberlik serimizi bitirmek için kenetlendik" dedi.

GÖREVE HAZIRIM

Trabzonsporlu ?Anthony Nwakaeme, Ünal Karaman'dan forma bekliyor. Karadeniz ekibindeki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ve G.Saray derbisinde 2 gol atıp, 1 de asist yapan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu son süreçte yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Bugün forma giymesi beklenen tecrübeli futbolcu, "Malatyaspor'yenerek yeniden bir çıkış yakalamamız gerek. Hazırım ve oynarsam en iyisini yaparım" dedi.

KÖTÜ SERİ SONA ERMELİ

Bordo-mavili takım Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son 10 Şubat 2018'de dış sahada Gençlerbirliği ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Rakip fileleri ise 20 kez sarstı. Bu istatistik de Trabzon'un Süper Lig'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi oldu. Kaleci Onur, "Malatya maçında kalemi kapatacağım" dedi.

23 FUTBOLCU İLE GİTTİLER

Malatya kafilesinde 23 oyuncu yer aldı. İşte o isimler: "Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Zeki, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, İbanez, Semih, Batuhan, Onazi, Murat Cem, Kucka, Amiri, Sosa, A. Ömür, Olcay, A. Parmak, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega."

BİRER GALİBİYET ALDILAR

Karadeniz ekibi ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce ilk olarak 2017-18 sezonunda karşılaştı ve ilk yarıda Trabzonspor sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Bu periyotta Fırtına 4, Malatya ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK

Karadeniz ekibinde Onazi, Malatyaspor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. 2 haftadır sınırda maçlara çıkan ama cezalı duruma düşmeyen Nijeryalı ön liberoya kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. Ünal Karaman, bu nedenle oyuncusunu uyardı.

EVİNDE DAHA İYİ

Bordo-mavililerin bu sezon deplasman karnesi iyi değil. Trabzonspor deplasmanda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, ligdeki 16 puanının 11'ni evinde, 5'ini ise dış sahada elde etti.