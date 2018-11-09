Birer galibiyet aldılar – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Birer galibiyet aldılar

    Birer galibiyet aldılar

    Karadeniz ekibi ile Evkur , ’de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım daha önce ilk olarak 2017-18 sezonunda karşılaştı ve ilk yarıda sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Bu periyotta Fırtına 4, Malatya ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 9.11.2018
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