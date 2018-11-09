Birer galibiyet aldılar

İki takım daha önce ilk olarak 2017-18 sezonunda karşılaştı ve ilk yarıda Trabzonspor sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Bu periyotta Fırtına 4, Malatya ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.