Bir maçtan fazlası!

Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, bugün Yeni Malatyaspor karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Ligin 7 ve 8'inci haftasında aldığı galibiyetlerle zirve için umutlanan ancak daha sonra çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Fırtına'da bugün tek hedef 3 puan. Özellikle son iki haftada alınan beraberliklerin ardından eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Karaman, milli maç arasına moralli girmek için Malatya deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini belirtti.



ÇOK iYi HAZIRLANDIK



52 yaşındaki hoca, "Bu maça sadece kazanılması gereken bir karşılaşma gözüyle bakmıyoruz" dedi. Bordo-mavili hoca şöyle devam etti: "Hem bir telafi hem de moral olarak bize çok önemli kazanımlar yapabilecek bir karşılaşma. Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum ve iyi bir sonuçla döneceğiz. Trabzonspor yapı olarak kendisini bulması gereken bir dönemden geçiyor. Bu süreç içinde de bizim görevimiz tüm takımın performansını üst seviyeye çıkarmak ve zirveye tutunmak. Bunun için ekip olarak yoğun bir özveri içerisindeyiz."

GOLÜMÜ ATARIM



Lıgdekı son 5 maçta Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega'yı birlikte görevlendiren Ünal Karaman bu kez tek forvete dönecek. Burak'ın yokluğunda ligde 6 kez fileleri sarsan 33 yaşındaki forvet ile hafta içinde yapılan çalışmalarda özel ilgilenen 52 yaşındaki hoca, golcü oyuncuya çok güveniyor. Kolombiyalı yıldız da kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Bursaspor maçında attığım gol bana moral oldu ancak 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrılmak bizi sarstı. Şimdi Malatyaspor karşısında bize yakışan bir futbol ortaya koyup beraberlik serimizi bitirmek için kenetlendik" dedi.



BURAK EVDE KALDI



Karadeniz Malatya maçının kadrosunda 4 futbolcu yer almıyor. Sakatlıkları olan Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı, riske edilmeyen Kamil Ahmet ve Bursaspor maçında çıkarken taraftar ile teknik heyete el-kol hareketi yapan, ardından da 500 bin TL ceza kesilen Burak Yılmaz kafilede yer almadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. 52 yaşındaki hocanın kadroda tek değişikliğe giderek Burak'ın yerine Nwakaeme'ye görev vermesi bekleniyor.