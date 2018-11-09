Bir maçtan fazlası!
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Bir maçtan fazlası!

    Bir maçtan fazlası!

    Son üç haftada altı puan kaybeden Fırtına’nın hocası , “Üç puan almamız hem telafi hem moral anlamında çok önemli” dedi

    Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşayan , bugün karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Ligin 7 ve 8'inci haftasında aldığı galibiyetlerle zirve için umutlanan ancak daha sonra çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Fırtına'da bugün tek hedef 3 puan. Özellikle son iki haftada alınan beraberliklerin ardından eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Karaman, milli maç arasına moralli girmek için Malatya deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini belirtti.

    ÇOK iYi HAZIRLANDIK

    52 yaşındaki hoca, "Bu maça sadece kazanılması gereken bir karşılaşma gözüyle bakmıyoruz" dedi. Bordo-mavili hoca şöyle devam etti: "Hem bir telafi hem de moral olarak bize çok önemli kazanımlar yapabilecek bir karşılaşma. Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum ve iyi bir sonuçla döneceğiz. yapı olarak kendisini bulması gereken bir dönemden geçiyor. Bu süreç içinde de bizim görevimiz tüm takımın performansını üst seviyeye çıkarmak ve zirveye tutunmak. Bunun için ekip olarak yoğun bir özveri içerisindeyiz."

    GOLÜMÜ ATARIM

    Lıgdekı son 5 maçta ile Hugo Rodallega'yı birlikte görevlendiren bu kez tek forvete dönecek. Burak'ın yokluğunda ligde 6 kez fileleri sarsan 33 yaşındaki forvet ile hafta içinde yapılan çalışmalarda özel ilgilenen 52 yaşındaki hoca, golcü oyuncuya çok güveniyor. Kolombiyalı yıldız da kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, " maçında attığım gol bana moral oldu ancak 90 dakika sonunda sahadan beraberlikle ayrılmak bizi sarstı. Şimdi Malatyaspor karşısında bize yakışan bir futbol ortaya koyup beraberlik serimizi bitirmek için kenetlendik" dedi.

    BURAK EVDE KALDI

    Karadeniz Malatya maçının kadrosunda 4 futbolcu yer almıyor. Sakatlıkları olan ile Yusuf Yazıcı, riske edilmeyen Kamil Ahmet ve maçında çıkarken taraftar ile teknik heyete el-kol hareketi yapan, ardından da 500 bin TL ceza kesilen kafilede yer almadı. Teknik direktör 'ın, ligde son oynanan karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. 52 yaşındaki hocanın kadroda tek değişikliğe giderek Burak'ın yerine Nwakaeme'ye görev vermesi bekleniyor.

    1. 9.11.2018
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