23 futbolcu ile gittiler – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    23 futbolcu ile gittiler

    23 futbolcu ile gittiler

    kafilesinde 23 oyuncu yer aldı.

    İşte o isimler: "Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Zeki, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, İbanez, Semih, Batuhan, Onazi, Murat Cem, Kucka, Amiri, Sosa, A. Ömür, Olcay, A. Parmak, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega."

    1. 9.11.2018
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