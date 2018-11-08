Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış arıyor
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
Ligin 7 ve 8'inci haftasında aldığı galibiyetlerle zirve için umutlanan ancak daha sonra çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
11'DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları devam ediyor. Bu iki oyuncusundan bu maçta da faydalanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynanan Bursaspor maçındaki 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Karaman'ın kadroda tek değişikliğe giderek Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yıllmaz'ın yerine Evkur Yeni Malatyaspor karşısında Nwakaeme'ye görev verebileceği öğrenildi.
YENİ MALATYASPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce ilk olarak 2017-18 sezonunda karşılaştı ve ilk yarıda Trabzonspor sahasında oynadığı maçı 4-1 kazandı, deplasmanda ise rakibine 1-0 mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 4, Evkur Yeni malatyaspor ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
TRABZONSPOR'UN EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Mustafa, Yusuf Yazıcı
CEZALI: Yok
- 8.11.2018 09:32
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
Toplam 1
Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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