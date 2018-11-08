Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış arıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , maçıyla çıkış arıyor

    Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış arıyor

    'de oynadığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşayan , 12'nci hafta mücadelesinde Evkur karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

    Ligin 7 ve 8'inci haftasında aldığı galibiyetlerle zirve için umutlanan ancak daha sonra çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Malatyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    11'DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
    Trabzonspor'da bu maç öncesi ile 'nın sakatlıkları devam ediyor. Bu iki oyuncusundan bu maçta da faydalanamayacak olan teknik direktör 'ın, ligde son oynanan maçındaki 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Karaman'ın kadroda tek değişikliğe giderek Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yıllmaz'ın yerine Evkur Yeni Malatyaspor karşısında Nwakaeme'ye görev verebileceği öğrenildi.

    YENİ MALATYASPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU
    Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce ilk olarak 2017-18 sezonunda karşılaştı ve ilk yarıda Trabzonspor sahasında oynadığı maçı 4-1 kazandı, deplasmanda ise rakibine 1-0 mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 4, Evkur Yeni malatyaspor ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

    TRABZONSPOR'UN EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
    SAKAT: Mustafa, Yusuf Yazıcı
    CEZALI: Yok

    1. 8.11.2018 09:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN