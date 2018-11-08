Trabzonspor kafilesi Malatya'da
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi.
Erhaç Havalimanı'na saat 16.00'da inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Hugo Rodallega'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilerek, üzerlerindeki Trabzonspor formalarına imza attırdı. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlarda futbolcular ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Karaman'a çiçek verdi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
- 8.11.2018 17:44
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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