Trabzonspor kafilesi Malatya'da – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    kafilesi 'da

    Trabzonspor kafilesi Malatya'da

    'in 12'nci haftasında deplasmanda Evkur ile karşılaşacak kafilesi 'ya geldi.


    Erhaç Havalimanı'na saat 16.00'da inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Hugo Rodallega'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilerek, üzerlerindeki formalarına imza attırdı. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlarda futbolcular ve teknik direktör ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Karaman'a çiçek verdi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Evkur -Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Stadı'nda oynanacak.

    1. 8.11.2018 17:44
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