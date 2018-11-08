Sil baştan! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Sil baştan!

    Sil baştan!

    , ligde üst üste 3 beraberliğin ardından takımda revizyona gidiyor. Nwakaeme ile Amiri 11’e girerken, yeniden tek forvete dönülecek

    'da son üç maçta alınan beraberlikler ve ile taraftar arasında yaşanan krizin ardından kadroda revizyona gitme kararı aldı. Bordo-mavili çalıştırıcı, özellikle hücum hattını yeniden şekillendirecek. Sakatlığı nedeniyle henüz takımla antrenmana çıkamayan Burak Yılmaz'ın Malatya'ya götürülmemesi gündemde. Yıldız isim kafilede yer alsa bile kulübede oturacak. Karaman'ın ileri uçta sadece Rodallega'ya görev vererek, 5 maç sonra tek forvetli sisteme geri dönmesi bekleniyor.

    RODALLEGA TEK FORVET

    Kolombiyalı oyuncunun arkasında ise , Abdülkadir Ömür ve Vahid Amiri'nin görev alacağı öğrenildi. Ünal Karaman'ın bu sistemle kanatları daha iyi kullanmayı planladığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, son kararını sağlık ekibinden bugün Burak Yılmaz konusunda gelecek haberin ardından verecek. Öte yandan Karaman'ın kaleci 'ın yanı sıra orta saha ve savunma bloğunun performansından ise memnun olduğu ve bu bölgelerde değişiklik planlamadığı öğrenildi.

    YOLCULUK BUGÜN

    Fırtına, Evkur ile oynayacağı maç için bugün Malatya'ya uçacak. Bordo-mavili kafilede sakat oyuncular dışındaki tüm isimlerin yer alması bekleniyor. Yöneticiler de takımı zorlu deplasmanda yalnız bırakmayacak. Kafile yarın akşam oynanacak maçın ardından yine uçakla kente dönecek.

    NWAKAEME GÖZE GİRDİ

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma şansı bulamayan Anthony Nwakaeme tamamen iyileşti. Nijeryalı oyuncu, antrenmanlardaki performansı ile göz doldururken, teknik heyetin ilgisini çekmeyi başardı. Karaman'ın taktik çift kalelerde as takımda denediği tecrübeli ismi, Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenilirken, defansa da yardım etmesi konusunda telkinde bulundu.

    TAKTİK ÇALIŞTI

    Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavililer dün Ünal Karaman yönetiminde koordinatif ısınmanın ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Oyuncuların hırsı dikkat çekti.

    MİNİK MORAL

    'nde dün yapılan antrenmanı Mektebim Okulu öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, Ünal Karaman ve kaptan Onur'a çiçek verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    KUCKA ÇİZME'YE

    'ya yeniden İtalya yolu göründü. Slovak ön liberoya Çizme'den bazı kulüplerin talip olduğu, menajerinin temasta olduğu bildirildi. 31 yaşındaki Kucka, bu sezon 'de 7 maçta 1 asist yaptı.
    1. 8.11.2018
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