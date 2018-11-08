Sil baştan!
Ünal Karaman, ligde üst üste 3 beraberliğin ardından takımda revizyona gidiyor. Nwakaeme ile Amiri 11’e girerken, yeniden tek forvete dönülecek
RODALLEGA TEK FORVET
Kolombiyalı oyuncunun arkasında ise Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Vahid Amiri'nin görev alacağı öğrenildi. Ünal Karaman'ın bu sistemle kanatları daha iyi kullanmayı planladığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, son kararını sağlık ekibinden bugün Burak Yılmaz konusunda gelecek haberin ardından verecek. Öte yandan Karaman'ın kaleci Onur Kıvrak'ın yanı sıra orta saha ve savunma bloğunun performansından ise memnun olduğu ve bu bölgelerde değişiklik planlamadığı öğrenildi.
YOLCULUK BUGÜN
Fırtına, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için bugün Malatya'ya uçacak. Bordo-mavili kafilede sakat oyuncular dışındaki tüm isimlerin yer alması bekleniyor. Yöneticiler de takımı zorlu deplasmanda yalnız bırakmayacak. Kafile yarın akşam oynanacak maçın ardından yine uçakla kente dönecek.
NWAKAEME GÖZE GİRDİ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma şansı bulamayan Anthony Nwakaeme tamamen iyileşti. Nijeryalı oyuncu, antrenmanlardaki performansı ile göz doldururken, teknik heyetin ilgisini çekmeyi başardı. Karaman'ın taktik çift kalelerde as takımda denediği tecrübeli ismi, Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenilirken, defansa da yardım etmesi konusunda telkinde bulundu.
TAKTİK ÇALIŞTI
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavililer dün Ünal Karaman yönetiminde koordinatif ısınmanın ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Oyuncuların hırsı dikkat çekti.
MİNİK MORAL
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanı Mektebim Okulu öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, Ünal Karaman ve kaptan Onur'a çiçek verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
KUCKA ÇİZME'YE
Kucka'ya yeniden İtalya yolu göründü. Slovak ön liberoya Çizme'den bazı kulüplerin talip olduğu, menajerinin temasta olduğu bildirildi. 31 yaşındaki Kucka, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 1 asist yaptı.
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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