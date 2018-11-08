Pavkov coştu – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
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    coştu

    <a href="/index/pavkov?id=14a7673a-b1ea-48f1-91bd-b62711ef4eff" class="" rel="tag">Pavkov</a> coştu

    Yazın önerilen ancak Burak satılamayınca alınmayan Kızılyıldız’ın forveti Milan şov yapıyor.

    24 yaşındaki Sırp forvet, Devler Ligi'nde 'u 2-0 yendikleri maçta 2 golü de atarak yıldızlaştı. ligde de 5 gol attı.
    1. 8.11.2018
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