Oy birliğiyle! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Oy birliğiyle!

    Oy birliğiyle!

    Başkan Ahmet , taraftarla tartışan Burak’a verilen 500 bin lira para cezasının oy birliğiyle alındığını açıkladı.

    , "Burak'la menajeri aracılığı ile görüştüm. Üzgün olduğunu, karara saygılı olduğunu söyledi" dedi.
    1. 8.11.2018
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