İkisine de teklifler var – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    İkisine de teklifler var

    İkisine de teklifler var

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’e gelen teklifleri de açıkladı.

    Ağaoğlu, ", , Hannover'den geldi. Abdülkadir için Portekiz'den, Yusuf için İspanya'dan ve Almanya'dan geldi" derken, değeri ödendiği takdirde herkesin transfer olabileceğini söyledi.
    1. 8.11.2018
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