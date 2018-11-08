Hepsinden iyi – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Hepsinden iyi

    Hepsinden iyi

    , 1.58’lik puan ortalamasıyla Hami, Tolunay ve Şota’dan daha iyi grafik çizdi

    Ünal Karaman, maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında çalıştırıcı olarak 12. sınavına çıktı. Karaman, bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti ve 19 puan toplayarak 1.58 puan ortalaması yakaladı. , 2013-14 ve 2015-16'da toplam 29 lig maçında 1.38, 15 maçta 1.47, Şota ise 11 maçta 1.27 puan ortalamaları yakalamıştı. Karaman böylece eski takım arkadaşlarını geçti.
    1. 8.11.2018
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