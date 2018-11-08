Abdülkadir müjdesi – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Abdülkadir müjdesi

    Abdülkadir müjdesi

    maçında kasığındaki ağrıları artınca oyundan çıkan Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı.

    Sağlık kurulu, genç yıldızın çekilen MR sonrası tedavisinin gerçekleştirildiğini açıklarken, önce salonda, dünden itibaren ise takımla birlikte kontrollü çalışmalara başlatıldığını duyurdu.
    1. 8.11.2018
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