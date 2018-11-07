Ünal Karaman, takım arkadaşlarını solladı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , takım arkadaşlarını solladı

    Ünal Karaman, takım arkadaşlarını solladı

    Trabzonspor Teknik Direktörü , bordo-mavili takımda teknik direktörlük yapan eski takım arkadaşları , ve 'yi geride bıraktı

    Trabzonspor Teknik Direktörü , 'in 11. haftasında maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında çalıştırıcı olarak 12. maçına çıktı. 2009-2010 sezonunda yaşanan teknik adam değişikliği sonrası 1 maç takımı çalıştıran Karaman, söz konusu dönemde 'u 2-1 yenmişti. Karaman, bordo-mavili takımın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti ve 19 puan toplayarak 1.58 puan ortalaması yakaladı.

    Ünal Karaman, 1995-96 sezonunda Trabzonspor kadrosunda mücadele eden , ve Shota Arveladze gibi isimleri geride bıraktı. Karaman, kendisi gibi bordo-mavili takımda futbolcu olarak görev yapan ve daha sonra teknik adamlık yapan eski takım arkadaşlarından Hami Mandıralı, 2013-14 ve 2015-16 sezonları olmak üzere toplam 29 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. 40 toplayarak 1.38 puan ortalaması yakaladı.

    Karaman'ın diğer takım arkadaşı Tolunay Kafkas ise görev yaptığı 15 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 22 puan toplayarak 1.47 puan ortalaması yakaladı. Shota Arveladze de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Görevde kaldığı söz konusu dönem içinde 14 puan toplayarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.

    1. 7.11.2018 09:46
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