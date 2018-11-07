Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da mesaisi

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> mesaisi

    , ’in 12’nci haftasında oynayacağı Evkur maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinatif ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca antrenmanı ziyaret eden Mektebim Okulu öğretmen ve öğrencileri futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Malatya'ya giderek kampa girecek.

    Trabzonspor Kulübü doktoru Hakan Bozdoğan, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Bordo-mavili takımın ile oynadığı maçın devre arasında Abdülkadir'in sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu belirten Bozdoğan, "Maçın 73'üncü dakikasında oyuncumuzun ağrılarının artması ve oynayamayacağını belirtmesi üzerine kendisini riske etmeyerek oyundan aldık. Koruma amaçlı dinlendirdiğimiz Abdülkadir Ömür'ün çekilen MR sonuçları sonrası gerekli tedavisini gerçekleştirip önce salonda, ardından da bugünden itibaren kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara başlattık" ifadelerini kullandı.

    1. 7.11.2018 15:36
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