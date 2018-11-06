Tam 21 maç sonra bir ilk
7 futbolcu salona geçti
Karadeniz ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Onur, Toure, Hosseini, Sosa, Onazi, Abdülkadir ve Burak antrenman öncesi saha ortasında yapılan toplantının ardından salona geçerek burada çalıştı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı özel antrenman gerçekleştirdi.
Abdülkadir korkuttu
Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Bursaspor'a 2 puan kaptırırken, ayrıca Abdülkadir Ömür şoku da yaşadı. Karşılaşmanın 74. dakikasında Abdülkadir sakatlığı nedeniyle yerini Slovak oyuncu Kucka'ya bıraktı. Genç oyuncunun dizinden sakatlık yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son zafer 7 Ekim'de
Süper Lig'de en son galibiyetini 7 Ekim 2018'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, son 3 maçtır kazanamıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Antalyaspor ile 1-1 ve son olarak da Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, zirve yolunda çok önemli kayıplar yaşadı.
Nwakaeme şova başladı
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nwakaeme antrenman performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Yapılan çift kale maçta birbirinden sert şutlar çeken ve birçok gol atan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun, formsuz olan kanatlar Olcay ve Amiri'nin yerine Malatyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Tam 21 maç sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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