Tam 21 maç sonra bir ilk – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Tam 21 maç sonra bir ilk

    Tam 21 maç sonra bir ilk
    , 'de 21 maç sonra ilk kez üst üste 3 karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Son olarak 2017-18 sezonunun 17-18-19- 20 ve 21'inci haftalarında oynadığı 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ekibi, sonraki 21 maçlık periyotta ilk kez üst üste 3 hafta puan kaybetti.

    7 futbolcu salona geçti
    ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Onur, Toure, Hosseini, Sosa, Onazi, Abdülkadir ve Burak antrenman öncesi saha ortasında yapılan toplantının ardından salona geçerek burada çalıştı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile ise takımdan ayrı özel antrenman gerçekleştirdi.

    Abdülkadir korkuttu
    Bordo-mavili takım, 'in 11. haftasında sahasında 'a 2 puan kaptırırken, ayrıca Abdülkadir Ömür şoku da yaşadı. Karşılaşmanın 74. dakikasında Abdülkadir sakatlığı nedeniyle yerini Slovak oyuncu Kucka'ya bıraktı. Genç oyuncunun dizinden sakatlık yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Son zafer 7 Ekim'de
    Süper Lig'de en son galibiyetini 7 Ekim 2018'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek alan , son 3 maçtır kazanamıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, ile 1-1 ve son olarak da ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, zirve yolunda çok önemli kayıplar yaşadı.

    Nwakaeme şova başladı
    Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nwakaeme antrenman performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Yapılan çift kale maçta birbirinden sert şutlar çeken ve birçok gol atan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun, formsuz olan kanatlar Olcay ve Amiri'nin yerine Malatyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
    1. 6.11.2018
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