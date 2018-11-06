Ölümüne oynamalıyız – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Ölümüne oynamalıyız

    Ölümüne oynamalıyız

    , “Orta yaparken kalçamda çekme hissettim ama devam edebileceğimi düşündüm. Artık ölümüne oynamamız gerekiyor” dedi

    maçında sakatlanan 'nın 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 21 yaşındaki oyuncu düz koşulara başlayarak iyileşme sürecine girdiğini gösterdi. Kalça sakatlığının ardından yönetimle görüşme gerçekleştiren 10 numaranın ilginç sözleri ortaya çıktı. Yönetime sakatlandığı anı anlatan genç yıldız, "Orta yaparken kalçamda çekme hissettim" dedi. Yöneticilerin, "Niye devam ettin?" sorusuna Yusuf, "Devam edebileceğimi düşündüm. Çünkü artık ölümüne oynamamız gerek" dedi
    1. 6.11.2018
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