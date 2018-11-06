Hugo attı, Ünal yaktı – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    attı, Ünal yaktı

    Hugo attı, Ünal yaktı

    Yerel basın, maçı sonrası Rodallega’yı överken, teknik direktör ’ı ise sert bir şekilde eleştirdi

    Özellikle rakiplerinin puan kaybettiği son 3 haftada 3 beraberlik alarak fırsatları kaçıran 'da moral bozukluğu yaşanıyor. Yerel basın, 'ın hatalı değişiklikler yaparak puan kaybına neden olduğuna dikkat çekip 'Ünal yaktı' vurgusunda da bulundu. " attı, Ünal yaktı", Taka "Forvetler çıktı, galibiyet gitti", Günebakış "Ünal Karaman Burak ve Rodallega'yı oyundan alarak Trabzonspor'u bitirdi", Kuzey Ekspres "Zorla güzellik olmuyor", Sonnokta "Sabır da bir yere kadar" başlıklarını attı.
    1. 6.11.2018
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