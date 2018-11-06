Burak Yılmaz infiali
Kulübü iki kez TFF’ye şikayet eden, yönetimle gerginlik yaşayan, Bursa maçında taraftar ve hocasına el-kol hareketi yapan 33 yaşındaki futbolcuya ağır ceza yolda
iKi KEZ TFF BAŞVURDU
Muharrem Usta'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluyla, golcü oyuncunun yıldızı bir türlü barışmadı. Bordomavili kulübün alacaklarından dolayı iki kez TFF'ye şikayet eden Burak, ilk şikayetini 15 Mayıs 2018 tarihinde avukatı aracılığıyla yaptı. Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan ve transferi an meselesi olan Burak, 800 bin euro'luk alacağı için ikinci kez bordomavili kulübü şikayet etti. Oyuncunun kaptanlığı elinden alındı.
ŞiKAYETiNi GERi ÇEKMiŞTi
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun olumlu konuşması sonrası Burak da özür dileyince olaylar durulmuş ve tecrübeli golcü şikayetini geri çekti. Tecrübeli golcü, saha dışındaki davranışlarının da konuşulması ve takım içindeki bazı isimleri etkilediği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasıyla tartışılan isim haline geldi.
YÖNETİM SON SÖZÜ AĞAOĞLU'NA BIRAKTI
Trabzon'da dün akşam Burak Yılmaz için toplanan yönetim kurulu, yaptırım için son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı. Trabzon'da bulunan bütün yöneticilerin katıldığı toplantıda ağırlıklı kanaatin para cezası verilmesi yönünde oluştuğu öğrenildi. Yöneticiler ortak görüşlerini Ağaoğlu'na iletti. Başkan, Burak'la ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
BURAK HAKKINDAKi iDDiALAR
Gece aleminden geri durmadı, kendine iyi bakmadı
Milli Takım kampında prim krizi çıkardı Çin'de oynarken hamile karısını dövdü
İstanbul'da alkollü araç kullanırken kaza yaptı, olay yerinden kaçtı
İstanbul'da otobüs şoförüne saldırdı, sonra kaçtı
Arda-Berkay kavgasında Arda ile beraberdi
ÇIKMADI DEĞiL Mi BiR ŞEY
Olay adam Burak YILMAZ dün sabah basın mensuplarını hedef aldı. Antrenman öncesinde saha ortasında teknik direktör Ünal Karaman'ın yaptığı toplantının ardından salonda çalışmak için antrenman sahasından ayrılan Burak, basın mensuplarının yanından geçtiği sırada, "Çıkmadı di mi bir şey? Bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
OLCAY ÇAKIR MİNİ YORUM: YANLIŞ DÜĞME...
Teknik adamını bir tercihi yüzünden protesto etmek ilk olmadığı gibi son da olmayacak bir durum...Olayları içinden çıkılamaz hale getiren ve kabul edilebilirliğini sembolik bir ceza uygulaması ile geçiştirilemez hale getiren; tribünlere yaptığı yakışıksız hareketleriydi Burak'ın. Ortada bir sorun, sorunluluk hali ve sorumluluk gerektiren durum var. Bundan önce yanlış iliklenmiş bir ya da birkaç düğme olmasa bugün bunlar yaşanmayacaktı. Haliyle ya yanlış düğme düzeltilecek ya da komple fermuar çekilecek terzi marifetiyle....
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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