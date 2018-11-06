Burak Yılmaz infiali – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    infiali

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> infiali

    Kulübü iki kez ’ye şikayet eden, yönetimle gerginlik yaşayan, maçında taraftar ve hocasına el-kol hareketi yapan 33 yaşındaki futbolcuya ağır ceza yolda

    'da , saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden düşmüyor. Golcü oyuncunun son olarak maçındaki hareketleri bardağı taşırdı. Karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan çıkarken taraftara ve hocası 'a yaptığı el-kol hareketleri kabul edilemez bulunurken, Karaman'ın raporu doğrultusunda yönetim, oyuncunun geleceği hakkında karar verecek. Yılmaz'ın ağır cezalarla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bugün toplanacak yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında Burak'ın yer alması bekleniyor. Taraftarların önemli bir bölümü de sosyal medyadan oyuncuya sert tepki gösterdi.

    iKi KEZ TFF BAŞVURDU
    Muharrem Usta'nın ayrılmasından sonra göreve gelen ve yönetim kuruluyla, golcü oyuncunun yıldızı bir türlü barışmadı. Bordomavili kulübün alacaklarından dolayı iki kez 'ye şikayet eden Burak, ilk şikayetini 15 Mayıs 2018 tarihinde avukatı aracılığıyla yaptı. Transfer döneminde adı ile anılan ve an meselesi olan Burak, 800 bin euro'luk alacağı için ikinci kez bordomavili kulübü şikayet etti. Oyuncunun kaptanlığı elinden alındı.

    ŞiKAYETiNi GERi ÇEKMiŞTi
    Başkan 'nun olumlu konuşması sonrası Burak da özür dileyince olaylar durulmuş ve tecrübeli golcü şikayetini geri çekti. Tecrübeli golcü, saha dışındaki davranışlarının da konuşulması ve takım içindeki bazı isimleri etkilediği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasıyla tartışılan isim haline geldi.

    YÖNETİM SON SÖZÜ AĞAOĞLU'NA BIRAKTI
    Trabzon'da dün akşam için toplanan yönetim kurulu, yaptırım için son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı. Trabzon'da bulunan bütün yöneticilerin katıldığı toplantıda ağırlıklı kanaatin para cezası verilmesi yönünde oluştuğu öğrenildi. Yöneticiler ortak görüşlerini Ağaoğlu'na iletti. Başkan, Burak'la ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

    BURAK HAKKINDAKi iDDiALAR
    Gece aleminden geri durmadı, kendine iyi bakmadı
    kampında prim krizi çıkardı 'de oynarken hamile karısını dövdü
    'da alkollü araç kullanırken kaza yaptı, olay yerinden kaçtı
    'da otobüs şoförüne saldırdı, sonra kaçtı
    Arda-Berkay kavgasında Arda ile beraberdi

    ÇIKMADI DEĞiL Mi BiR ŞEY
    Olay adam Burak YILMAZ dün sabah basın mensuplarını hedef aldı. Antrenman öncesinde saha ortasında teknik direktör 'ın yaptığı toplantının ardından salonda çalışmak için antrenman sahasından ayrılan Burak, basın mensuplarının yanından geçtiği sırada, "Çıkmadı di mi bir şey? Bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

    OLCAY ÇAKIR MİNİ YORUM: YANLIŞ DÜĞME...
    Teknik adamını bir tercihi yüzünden protesto etmek ilk olmadığı gibi son da olmayacak bir durum...Olayları içinden çıkılamaz hale getiren ve kabul edilebilirliğini sembolik bir ceza uygulaması ile geçiştirilemez hale getiren; tribünlere yaptığı yakışıksız hareketleriydi Burak'ın. Ortada bir sorun, sorunluluk hali ve sorumluluk gerektiren durum var. Bundan önce yanlış iliklenmiş bir ya da birkaç düğme olmasa bugün bunlar yaşanmayacaktı. Haliyle ya yanlış düğme düzeltilecek ya da komple fermuar çekilecek terzi marifetiyle....
    1. 6.11.2018
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