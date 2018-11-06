8 puan kazandırdı – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    8 puan kazandırdı

    8 puan kazandırdı

    filelerini de sarsarak altı gole ulaşan ve geçen sezonki performansını sollayan Rodallega, ışıl ışıl parlıyor.

    Süper Lig'de ile 1-1 berabere kalan 'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezonki gol sayısını da aşmış oldu. Geçen sezon 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon 11 maçta 885 dakika görev yapan Rodallega, 6 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısını geride bıraktı. Ligde 11 hafta sonunda 16 puanı bulunan Fırtına, Rodallega'nın gol attığı maçlarda puanlarının yarısını topladı. Kolombiyalı forvet; 3-1'lik maçında 2, 2-2'lik biten Ankaragücü maçında 1, 4-2'lik mücadelesinde 2 ve maçında 1 gol attı. , Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan elde etti.

    Malatya'ya bilendiler
    Cuma günü ile karşılaşacak , ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. maçında 90 dakika forma giyenler rejenerasyon, diğerleri ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdi. Son bölümde çift kale maç oynandı.
    1. 6.11.2018
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