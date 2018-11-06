8 puan kazandırdı
Bursaspor filelerini de sarsarak altı gole ulaşan ve geçen sezonki performansını sollayan Rodallega, ışıl ışıl parlıyor.
Malatya'ya bilendiler
Cuma günü Malatya ile karşılaşacak Trabzonspor, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Bursa maçında 90 dakika forma giyenler rejenerasyon, diğerleri ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdi. Son bölümde çift kale maç oynandı.
- 6.11.2018
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
8 puan kazandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.