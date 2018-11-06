1.45’lik puan ortalaması – Fotomaç – 06 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    1.45’lik puan ortalaması

    1.45’lik puan ortalaması
    Teknik direktör yönetimindeki , bu sezon ligde 11 haftalık bölümde 4'er galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. 52 yaşındaki hoca, bu periyotta 1.45'lik puan ortalaması da elde etti. Karaman'ın amacı bu ortalamayı yükseltmek.

    İşte altyapı
    Fırtına bu sezon hem ekonomik olarak kemer sıkacak hem de altyapıdaki yetenekleri A takım seviyesine taşıyacaktı. , altyapı oyuncusu sayısını artırmak için büyük çaba sarfediyor. maçı kadrosunda altyapıdan gelen 5 oyuncunun bulunması bunun en güzel kanıtı oldu.
    1. 6.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1.45’lik puan ortalaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN