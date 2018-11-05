Zirve fobisi
Fırtına; zirve rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada daha kazanamayarak fırsat tepti. Rodallega’ya Lima cevap verdi
BURAK YILMAZ DENGEYİ BOZDU
Maç boyunca birçok gol pozisyonu yakalayan ancak farkı açamayan Fırtına'da en büyük şok Burak Yılmaz'da yaşandı. 70. dakikada kenara alınan 33 yaşındaki futbolcu, hocası Ünal Karaman, ıslıklayan taraftara tepki gösterdi, takımın pozitif enerjisini aldı. Doğruca soyunma odasına giden Burak, tüm dengeleri bozdu. Karaman da hatalı bir kararla Rodallega'yı çıkarınca Bursa'nın atakları sıklaştı ve golü de buldu.
TARAFTARA İHANET - ERMAN TOROĞLU
Teknik direktör Ünal Karaman dün beraberliğin baş sorumlusu oldu. Burak Yılmaz'ın kenara alınması sonrası gösterdiği tepkilerin etkisinde kalan Ünal hoca, Rodallega'yı da alarak durumu eşitlemeyi tercih etti. Kusura bakma ama hocam, bu hareketle Trabzonspor'da baskıyı kaldıramadığını gösterdin. Burak senin dengeni bozdu, gömlek bol geldi. Ünal Karaman bu hareketi ile Trabzonspor seyircisine de ihanet etmiş oldu. Sonuçta ne oldu? Yine bir fırsat haftasında 2 puan uçup gitti. Yazık değil mi şimdi?...
FIRTINA 43-12 ÖNDE
Trabzonspor ile Bursaspor, 85. kez kozlarını paylaştı. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 kez ise Timsah kazandı. 30 karşılaşma da berabere bitti. Fırtına bu süreçte 127 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.
2 KEZ KAYBETTI
Karadeniz ekibi, evinde Bursaspor ile oynadığı 43 karşılaşmada 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 59 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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