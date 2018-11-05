Zirve fobisi – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Zirve fobisi

    Zirve fobisi

    Fırtına; zirve rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada daha kazanamayarak fırsat tepti. ’ya Lima cevap verdi

    Son iki haftada berabere kalan Fırtına, dün de 'a 2 puan vererek zirveye yaklaşma şansını bir kez daha tepti: 1-1. Yarıştaki rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda Erzurum ile 0-0 ve Antalya ile 1-1 kalan Fırtına, Bursas'yı da geçemedi. ile 25'te öne geçen Fırtına, Lima'ya engel olamadı. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü dün de fileleri sarsarak bu sezon gol sayısını 6'ya yüksetti. Geçen sezon boyunca fileleri toplam 5 kez sarsabilen Rodallega daha 11. haftada geçen yılı solladı.

    BURAK YILMAZ DENGEYİ BOZDU

    Maç boyunca birçok gol pozisyonu yakalayan ancak farkı açamayan Fırtına'da en büyük şok 'da yaşandı. 70. dakikada kenara alınan 33 yaşındaki futbolcu, hocası , ıslıklayan taraftara tepki gösterdi, takımın pozitif enerjisini aldı. Doğruca soyunma odasına giden Burak, tüm dengeleri bozdu. Karaman da hatalı bir kararla Rodallega'yı çıkarınca Bursa'nın atakları sıklaştı ve golü de buldu.

    TARAFTARA İHANET - ERMAN TOROĞLU

    Teknik direktör Ünal Karaman dün beraberliğin baş sorumlusu oldu. Burak Yılmaz'ın kenara alınması sonrası gösterdiği tepkilerin etkisinde kalan Ünal hoca, Rodallega'yı da alarak durumu eşitlemeyi tercih etti. Kusura bakma ama hocam, bu hareketle 'da baskıyı kaldıramadığını gösterdin. Burak senin dengeni bozdu, gömlek bol geldi. Ünal Karaman bu hareketi ile Trabzonspor seyircisine de ihanet etmiş oldu. Sonuçta ne oldu? Yine bir fırsat haftasında 2 puan uçup gitti. Yazık değil mi şimdi?...


    FIRTINA 43-12 ÖNDE

    Trabzonspor ile Bursaspor, 85. kez kozlarını paylaştı. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 kez ise Timsah kazandı. 30 karşılaşma da berabere bitti. Fırtına bu süreçte 127 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

    2 KEZ KAYBETTI

    Karadeniz ekibi, evinde Bursaspor ile oynadığı 43 karşılaşmada 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 59 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.
    1. 5.11.2018
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