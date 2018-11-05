Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı
Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 11 hafta sonunda 6 gol kaydetti
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezonki gol sayısını da aşmış oldu.
Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sezon 11 maçta 885 dakika görev yapan Rodallega, 6 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısını geride bırakmayı başardı.
8 PUANA KATKI SAĞLADI
Ligde 11 hafta sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda puanlarının yarısını topladı.
Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Rodallega, dün de 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydederek 3 haftalık suskunluğunu bozdu.
Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan elde etti.
BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI
Hugo Rodallega, Bursaspor maçında attığı golle Trabzonspor'un 11 hafta sonunda en golcü oyuncusu oldu.
Altı golü bulunan Kolombiyalı futbolcuyu, 5 golle Burak Yılmaz takip ediyor.
- 5.11.2018 11:30
-
Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Birkere de biz iyi değiliz ; iyi oynamıyoruz deme doğruluğunu gösterin lütfen o zaman saygı duyacağım .
-
Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Sn. Hocam ; Dikkat ediyorum kaybedilen her maç sonrası felsefi boyutta şöyle olsaydı böyle olurdu vs . mutlaka bir şey diyorsunuz ..
-
Korku tüneli!
Toplam 4
Yorum
Olmaz Sinanın Futbol sekası ve algısı yetersiz o yüzden gelişme sağlayamaz.kendini geliştiremez. Alt yapıdan gençlere şans verilse daha iyi olur
Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.