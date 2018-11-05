Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da Rodallega geçen sezonu aştı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Rodallega geçen sezonu aştı

    Geçen sezon 'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 11 hafta sonunda 6 gol kaydetti

    Spor Toto 'de ile 1-1 berabere kalan 'da takımının golünü kaydeden , geçen sezonki gol sayısını da aşmış oldu.

    Geçen sezon 'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Bu sezon 11 maçta 885 dakika görev yapan Rodallega, 6 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısını geride bırakmayı başardı.

    8 PUANA KATKI SAĞLADI
    Ligde 11 hafta sonunda 16 puanı bulunan , 'nın gol attığı maçlarda puanlarının yarısını topladı.

    Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 4-2'lik mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Rodallega, dün de 1-1 biten maçında takımının golünü kaydederek 3 haftalık suskunluğunu bozdu.

    Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan elde etti.

    BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI
    Hugo Rodallega, Bursaspor maçında attığı golle Trabzonspor'un 11 hafta sonunda en golcü oyuncusu oldu.

    Altı golü bulunan Kolombiyalı futbolcuyu, 5 golle takip ediyor.

    1. 5.11.2018 11:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da Rodallega geçen sezonu aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN