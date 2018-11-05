Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Bursaspor karşısında ligin 10'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçının 11'inde iki değişikliğe gitti. Karaman, Antalyaspor maçında hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Pereira'nın yerine görev verdiği Zeki'yi kulübeye çekerek, iyileşen Pereira'ya yeniden 11'de görev verirken, sakatlığı bulunan Yusuf'un yokluğunda ise Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de sahaya sürdü.



NWAKAEME DÖNDÜ



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan, son oynanan Antalyaspor maçının da kadrosunda bulunmayan Anthony Nwakaeme, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bursaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Bu sezon toplamda 4 maçta 189 dakika süre alan Nwakaeme, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Ligde üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı 11'inci hafta mücadelesinde zirve yarışında umutlanan Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor maçında tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca az sayıda konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.



U21'LER DE BERABERE KALDI



Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi iki ekibin U21 takımlarının karşılaşmasında da kazanan olmadı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelede 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor-Bursaspor maçının dakika dakika özeti



6. dakikada sol taraftan gelişen Bursaspor atağında Tunay Torun'un ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı



8. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda yerden seken top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



25. dakikada Sosa'nın derinlemesine pasında kale sahasına yakın yerde topla buluşan Rodallega kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

52. dakikada Olcay'ın ceza sahası dışından havalandırdığı topa penaltı noktasında gelişine vuran Rodallega'nın şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.

53. dakikada Rodallega'nın orta sahadan uzun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın yerden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrası forması yırtılan Burak, saha kenarına gelerek yenisi ile değişti.

63. dakikada Onazi'nin pası ile ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, rakibini de geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdülkadir'in kalecinin üzerinden aşırttığı top dışarıya çıktı.

70. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına gönderdiği hava topunu alan Latovlevici'nin şutunda top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topa bu kez Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan kornere çıktı.

71. dakikada yerini Ekuban'a bırakan Burak Yılmaz, saha kenarına gelirken yaptığı el hareketi nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kaldı. Tribünlere tepki gösteren Burak, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitti.

Aynı dakikada Bursaspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa geriden Saivet'in şutunda, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Onazi çıkararak kornere gönderdi.

87. dakikada Saivet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu takip eden Lima'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kucka'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1.

90. dakikada orta sahanın önünden Toure'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.