Onur ve Onazi yetmedi – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Onur ve yetmedi

    Onur ve <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> yetmedi

    Tecrübeli kaleci inanılmaz 5 kurtarış yaptı, de topu çizgiden çıkardı

    Karadeniz? ekibinden dün kaleci Onur inanılmaz kurtarışları, de müthiş mücadelesi ile göz doldurdu. 70'te Latovlevicinin şutunu Onur tokatladı, devamında Sakho'nun kaleye gönderdiği şutta Onur bir kez daha müdahale etti. 71'de ceza sahası yayının üzerindeki Saviet şutu herkesi geçti, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. maç boyu 6'sı isabetli tam 17 şut çekerek sezonun en iyi performansını çıkarırken, kalesine duvar ördü.


    MAESTRO SOSA ASİSTİNİ YAPTI

    AKHİSAR karşılaşmasında 872 günlük gol orucuna son veren Arjantinli oyuncu, performansını her geçen gün artırıyor. Bu sezon daha çok sorumluluk alan, takımı maestro gibi yöneten 33 yaşındaki futbolcu dün maçında da Rodallega'nın gol pasını vererek asist sayısını 2'ye çıkardı. Etkili mücadelesi ile göz doldudan tangocuyu taraftar ayakta alkışladı.

    İKİNCİ GOLÜ DE ATMALIYDIK

    Karadeniz ekibinin sağ beki Pereira, "İlk yarıda oyunun hakimiydik. Golü bulan taraf da bizdik. Daha fazla gol atacak taraf da bizdik" diye konuştu. Portekizli savunmacı şöyle devam etti: "İkinci yarıya da iyi başladık. Orada golü bulmamız gerekiyordu. Bursaspor'un baskısıyla da karşılatık. Bir noktaya kadar buna iyi direnç gösterdik ama golü yedik."

    NWAKAEME DÜN GERİ DÖNDÜ

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan, son oynanan maçının da kadrosunda bulunmayan Anthony Nwakaeme, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bursaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Bu sezon toplamda 4 maçta 189 dakika süre alan Nwakaeme, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü dün, geçtiğimiz haftaki maçının 11'inde iki değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak Yusuf Yazıcı'nın yerine Abdülkadir Ömür'e görev veren 52 yaşındaki hoca, geçen hafta ısınırken kendini kötü hisseden ve kadrodan çıkarılan Pereira'yı sahaya sürdü.

    1. 5.11.2018
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