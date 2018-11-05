Kaptanlardan dostluk mesajı
Türk sporunun önemli destekçisi Turkcell, işbirliği yaptığı iki takımın kaptanlarını maç öncesi bir araya getirdi.
U21'LERDE DE SKOR AYNI: 1-1
Trabzonspor ile Bursaspor U21 takımlarının mücadelesinde de kazanan olmadı. Kadir Özcan Gençlik Geliştime Merkezi Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeşilbeyazlılar, 7. dakikada Gökalp Kahya ile öne geçti. Karadeniz ekibi ise 22'de Koray Kılınç ile karşılık verdi. Bordo- mavililer bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.
BURSASPOR KAYBETMİYOR
Ligin en çok beraberlik (7) alan takımı olan Bursa, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Son 4 haftada Ankaragücü ve Alanya'ya karşı sahadan galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, G.Saray ve Trabzonspor gibi iki güçlü rakibine karşı zorlu deplasmanlarda da birer puan aldı. Bu arada Timsah, bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında galibiyet elde edemezken, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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