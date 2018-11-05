Kaptanlardan dostluk mesajı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Kaptanlardan dostluk mesajı

    Kaptanlardan dostluk mesajı

    Türk sporunun önemli destekçisi , işbirliği yaptığı iki takımın kaptanlarını maç öncesi bir araya getirdi.

    Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün'ün de yer aldığı buluşmada Trabzon'un yıldızı ile Bursa'nın genç futbolcusu Ertuğrul Ersoy, dostluk mesajları verdi. Bu arada , 61Cell ve Bursa Mobile hat sahibi taraftarlara dün 1 GB internet hediye etti.

    U21'LERDE DE SKOR AYNI: 1-1

    ile U21 takımlarının mücadelesinde de kazanan olmadı. Kadir Özcan Gençlik Geliştime Merkezi Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeşilbeyazlılar, 7. dakikada Gökalp Kahya ile öne geçti. Karadeniz ekibi ise 22'de Koray Kılınç ile karşılık verdi. Bordo- mavililer bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.

    BURSASPOR KAYBETMİYOR

    Ligin en çok beraberlik (7) alan takımı olan Bursa, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Son 4 haftada Ankaragücü ve Alanya'ya karşı sahadan galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, G.Saray ve gibi iki güçlü rakibine karşı zorlu deplasmanlarda da birer puan aldı. Bu arada Timsah, bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında galibiyet elde edemezken, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
    1. 5.11.2018
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