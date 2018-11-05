Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!.. – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan basın mensuplarına imalı sözler!..

    Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!..

    karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren , sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullandı.

    "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz"

    karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren , sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullandı.

    1. 5.11.2018 11:21
    2. Güncelleme: 5.11.2018 12:11
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