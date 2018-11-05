Bu nasıl iş Burak!
Bursa karşısında net fırsatları harcayan Burak Yılmaz, oyundan çıkarıldığında taraftarlara ve kulübeye anlamsız hareketler yaptı
Karşılaşmanın 74. dakikasında hareketli anlar yaşandı. Maça 11'de başlayan ve yakaladığı net fırsatları harcayan Burak Yılmaz, anlamsız hareketleriyle öne çıktı. Sahada beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki futbolcu, yerini Caleb Ekuban'a bıraktığı sırada taraftarlara ve kulübeye tepki gösterdi. Tribünlerin ıslıklarına ve yuhalamalarına el hareketleriyle karşılık veren Burak, kendisini kulübeye çağıran teknik heyete de "Bırakın ya" diyerek, soyunma odasının yolunu tuttu. Sahada kaldığı süre içinde 7 kez ikili mücadelede top kaybeden Burak Yılmaz, yalnızca 1 kez isabetli şut çekebildi. Sadece Şenol Güneş Stadı'nı dolduran taraftarlar değil sosyal medyada da Burak Yılmaz'a ağır eleştiriler vardı. Tecrübeli futbolcuyu bombardımana tutan bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyla ilgili yüzlerle yorumda bulundu.
HOSSEİNİ'NİN YENİLGİSİ YOK
Bordo-mavililer, Majid Hosseini'nin forma giydiği karşılaşmaları kaybetmiyor. İranlı genç futbolcunun savunmada görev yaptığı 8 Süper Lig karşılaşmasında sahadan 4 galibiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, 4 de beraberlik elde etti. Bursaspor'a karşı da 90 dakika forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, başarılı bir müsabaka çıkardı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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