Bu nasıl iş Burak! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Bu nasıl iş Burak!

    Bu nasıl iş Burak!

    Bursa karşısında net fırsatları harcayan , oyundan çıkarıldığında taraftarlara ve kulübeye anlamsız hareketler yaptı

    Karşılaşmanın 74. dakikasında hareketli anlar yaşandı. Maça 11'de başlayan ve yakaladığı net fırsatları harcayan , anlamsız hareketleriyle öne çıktı. Sahada beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki futbolcu, yerini Caleb Ekuban'a bıraktığı sırada taraftarlara ve kulübeye tepki gösterdi. Tribünlerin ıslıklarına ve yuhalamalarına el hareketleriyle karşılık veren Burak, kendisini kulübeye çağıran teknik heyete de "Bırakın ya" diyerek, soyunma odasının yolunu tuttu. Sahada kaldığı süre içinde 7 kez ikili mücadelede top kaybeden Burak Yılmaz, yalnızca 1 kez isabetli şut çekebildi. Sadece Stadı'nı dolduran taraftarlar değil sosyal medyada da Burak Yılmaz'a ağır eleştiriler vardı. Tecrübeli futbolcuyu bombardımana tutan bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyla ilgili yüzlerle yorumda bulundu.


    HOSSEİNİ'NİN YENİLGİSİ YOK

    Bordo-mavililer, Majid Hosseini'nin forma giydiği karşılaşmaları kaybetmiyor. İranlı genç futbolcunun savunmada görev yaptığı 8 karşılaşmasında sahadan 4 galibiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, 4 de beraberlik elde etti. 'a karşı da 90 dakika forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, başarılı bir müsabaka çıkardı.

    1. 5.11.2018
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